Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere videolu YKS mesajı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara yönelik bir mesaj paylaştı.

"BU DÜZEN KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE DEĞİŞECEK"

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yapay zeka aracılığıyla üretilen video da paylaşan İmamoğlu, gençlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, yarın uzun bir maratonun sonunda gireceğiniz YKS'de hepinizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum.

Bugün her ne kadar eğitim yoluyla daha iyi bir hayata kavuşma yolları tıkanmış gibi görünse de sizi temin ediyorum ki bu düzen kısa bir süre içerisinde değişecek.

Bu nedenle umudunuzu koruyun ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanın. Önünüzde uzun yıllar var, gençliğiniz var ve birlikte yapacak çok işimiz var.

Düştüğü yerden kaldırılacak, dünya ile her alanda rekabet edecek bir ülke sizleri bekliyor. Hepinize sonsuz başarılar ve çok güzel bir gelecek diliyorum."