Ekrem İmamoğlu'ndan Silivri Belediyesi operasyonuna tepki: Bora Balcıoğlu'na destek

12 Haziran Cuma günü CHP'li Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Yolsuzluk iddiası ile başlatılan operasyona ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, "Başkanımızın makamında ve kurumumuzda yapılan aramalarda, herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır" denildi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün X hesabı aracılığı ile operasyona tepki gösterdi.

"SEN DOĞDUĞUN TOPRAKLAR İÇİN MÜCADELE ETTİN"

"Bu ülkede iktidara karşı seçim kazanmak suç" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Silivri halkı 31 Mart’ta sandığa gitti, oyunu kullandı, Bora Balcıoğlu’nu başkanı seçti. Azılı bir suçlu gibi yine sabah baskınıyla, yine polis araçlarıyla, yine 'yolsuzluk' iddiasıyla hedef alındı.

Bora başkanım; sen doğduğun topraklar için mücadele ettin. Silivri seni seçti, çünkü seni tanıyor. Biz de seninle durmaya devam edeceğiz. Silivri halkına sesleniyorum: Bu muhterislerin çaresizliğidir. Merak etmeyin biz bu kötülüğü bitireceğiz. Sandık gelecek, onlar gidecek."