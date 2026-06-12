Kılıçdaroğlu yönetiminden 'Silivri Belediyesi' açıklaması: 'Süreç siyasetten uzak ve tarafsız şekilde yürütülmeli'

CHP'li Silivri Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Operasyon üzerine, mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden ilk açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Silivri Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma ve gözaltı sürecini yakından takip ediyoruz.
Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı; demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez temel ilkeleridir.
Sürecin siyasi tartışmalardan uzak, şeffaf, tarafsız ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz."