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Kılıçdaroğlu yönetiminden 'Silivri Belediyesi' açıklaması: 'Süreç siyasetten uzak ve tarafsız şekilde yürütülmeli'

Kılıçdaroğlu yönetiminden 'Silivri Belediyesi' açıklaması: 'Süreç siyasetten uzak ve tarafsız şekilde yürütülmeli'

12.06.2026 09:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu yönetiminden 'Silivri Belediyesi' açıklaması: 'Süreç siyasetten uzak ve tarafsız şekilde yürütülmeli'

CHP'li Silivri Belediyesi’ne yapılan operasyon üzerine Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden yapılan açıklamada "hukukun üstünlüğü" ve "adil yargılanma hakkı" hatırlatıldı, sürecin "tarafsız" şekilde yürütülmesinin takipçisi olunacağın belirtildi.

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CHP'li Silivri Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyon üzerine, mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Silivri Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma ve gözaltı sürecini yakından takip ediyoruz.

Hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı; demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez temel ilkeleridir.

Sürecin siyasi tartışmalardan uzak, şeffaf, tarafsız ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

İlgili Konular: #Müslim Sarı #Silivri Belediyesi

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