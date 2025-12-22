Ekrem İmamoğlu'ndan süreç için 'samimiyet' vurgusu: 'Kürt vatandaşlarımız biliyor'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutukluluğunun 275'inci gününde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı Silivri'de İBB yargılamaları için yapılacak 2 bin kişilik duruşma salonu hakkında konuşan İmamoğlu, "Yassıada zihniyetinin hortlaması" değerlendirmesinde bulundu.

Kişiye özel hukuk sistemine geçildiğini söyleyen İmamoğlu, "Darbe dönemlerinde yargılamalar spor salonlarında yapılırdı. Şimdi Silivri’ye yapılan yeni duruşma salonunun o dönem yapılandan farkı ne? Kişiye özel hukuk olur mu? Kişiye özel duruşma salonu olur mu? Bu tam olarak Yassıada zihniyetinin hortlamasıdır. Demokrasiden kopuşun, darbe dönemi uygulamaların devreye girişinin ete kemiğe bürünmüş halidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu Yassıada'nın tarihte nasıl anılıyorsa bu dönemin de öyle anılacağını kaydetti.

"HAKİM TAYİNLERİ İMAMOĞLU AYARLI YAPILIYOR"

bianet'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, davalarına bakan hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesi hakkında şunları ifade etti:

"Başından beri hem savcı atamaları hem de hakim tayinleri İmamoğlu ayarlı yapılıyor. Arada gözden kaçanlar varsa o da 19 Mart’tan bu yana kararnamelerle halledildi, hallediliyor. Adaletin olmazsa olmazı, “Doğal hakim” kuralı yerle bir edilmiş durumda. İlk işaret 19 Mart’ta verilmişti hakimlere. İBB operasyonunda tutuklanması istenen 8 kişiyi adli kontrolle serbest bırakan hakim ertesi gün kendisini başka bir görevde buldu."

"KÜRT VATANDAŞLARIMIZ KİMİN SAMİMİ OLDUĞUNU BİLİYOR"

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında da konuşan İmamoğlu, sürecin içinde olduklarını vurgulayarak, süreci 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye' olarak isimlendirdiklerini söyledi.

İmamoğlu, TBMM'de süreç kapsamında kurulan komisyonun içinde kalmaya devam edeceklerini belirtti ve şöyle konuştu:

"Sürecin içinde olmakla da yetinmiyoruz. İlk olarak Kürt meselesi üzerine partide ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. CHP olarak kayyumların olmadığı, devletin herkesin anadiline ve kültürüne saygı gösterdiği ve desteklediği, kimsenin siyasi faaliyetinden dolayı hapishanelere doldurulmadığı, başta sayın Demirtaş olmak üzere siyasi parti liderlerinin, seçilmiş belediye başkanlarının serbest kaldığı bir Türkiye için çalışıyoruz."

"İKİ NOKTAYI DAHA VURGULAMAK İSTERİM"

İmamoğlu konu hakkında görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Kürtler de dahil bütün vatandaşlarımıza daha demokratik, daha müreffeh daha huzurlu bir Türkiye’nin sözünü veriyoruz. CHP olarak vatandaşımız Kürtlerle ilişkimizin eşit vatandaşlığa, Suriye ve Irak Kürtleriyle ilişkimizin de kardeşliğe ve yoğun ekonomik ve kültürel işbirliğine yaslanacağı bir Türkiye ve bölge için çalışacağız. Hem Türkiye’ye hem bölgeye barış getireceğiz. Türkiye’de de Suriye ve Irak’ta da kapsayıcılığın, refahın, demokrasinin yanında olacağız.

İki noktayı daha vurgulamak isterim. Kürt vatandaşlarımız yakın geçmişte Cumhur İttifakı iktidarında ne yaşadıklarını da biliyorlar bugünkü süreçte kimin samimi kimin samimiyetsiz olduğunu da. Bir senedir yürüyen bir süreç var ve daha tek bir adımı bile samimiyetle atmış değil bugünkü iktidar.

Herkes gibi Kürt vatandaşlarımız da görüyor ki süreç gibi hayati bir adımı bile siyasi istikbali için kullanmaya çalışan, siyasi istikbalini gözeterek süreçte ağırdan alan bir iktidar var. Herkes kimin ne kadar samimi kimin ne kadar ciddi olduğunu görüyor.

İkinci olarak, Türkiye’nin Kürt meselesi gibi başka önemli sorunları da var. Hayat pahalılığı, işsizlik, liyakatsizlik kötü yönetim Kürtler de dahil bütün vatandaşlarımızın sorunu. CHP olarak daha iyi yönetilen, yoksulluğu geride bırakmış, daha demokratik bir Türkiye için çalışıyoruz.

Özetle, CHP olarak Kürt meselesini çözmüş, demokratik ve müreffeh bir Türkiye için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz. Kürt vatandaşlarımız da dahil vatandaşlarımızın çoğunluğunu CHP’nin Türkiye’yi daha iyi yöneteceğine, Türkiye’ye ve bölgeye kalıcı barışı CHP iktidarının getireceğine ikna edeceğimize güvenim tam."

"İKTİDARIN SAMİMİYET TESTİ"

"Demokrasi için, gerçek, tutarlı bir çözüm süreci için iktidarı değiştirmekten başka çaremiz yok" diyen İmamoğlu, "Unutmayalım: Çatışmanın durması zordur, fakat silahların patlamaya başlaması bir saniyedir. Buna asla izin vermemeliyiz. Önümüzde tarihi bir fırsat var" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Bu fırsatı, milletin kaderini bir kişinin siyasi geleceğine endekslemek zorunda değiliz, fakat iktidar milletin taleplerine ve devletin ihtiyaçlarına uymak zorunda. Herkesin gücünün farkına varması, milletine ve devletine özgüvenle sahip çıkması gerekiyor. Her şeyi kendi siyasi geleceğine göre değerlendiren kişiye ise biraz samimiyet gerekiyor" dedi.

"Özellikle kayyım atanan belediyelere görevlerinin iade edilmesi ve tutuklu siyasilerin serbest bırakılması iktidarın samimiyet testidir. Bu sınavdan geçebilecekler mi hep birlikte göreceğiz."