Ekrem İmamoğlu'ndan Yalçın Küçük mektubu: 'Bize bıraktığı en değerli miras...'

9.04.2026 13:10:00
Barış Terkoğlu
Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Yalçın Küçük’ün vefatı nedeniyle eşi Temren Küçük’e bir mektup yazdı.

Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Yalçın Küçük hakkında mektup yazdı.

87 yaşında hayata gözlerini yuman Yalçın Küçük hakkında eşi Temren Küçük'e mektup gönderen İmamoğlu, Küçük için “Onun her zaman sorgulayan, itiraz eden, eleştiren aydın bakışı; eserleriyle birlikte bize bıraktığı en değerli mirastır” ifadelerini kullandı.

"GERÇEK BİR DEVRİMCİYDİ"

İmamoğlu'nun mektubunun tamamı şu şekilde:

“Sayın Küçük;

Ülkemizin en kıymetli, en üretken aydınlarından kıymetli eşiniz Yalçın Küçük’ün vefatından büyük bir üzüntü duydum.

Yalçın Küçük; aydın olmanın getirdiği sorumlulukla doğru bildiğini söylemekten asla çekinmedi. Hayatı boyunca emperyalizme karşı mücadele etmiş, sınıf mücadelesinin neferi olmuş gerçek bir devrimciydi. Onun her zaman sorgulayan, itiraz eden, eleştiren aydın bakışı; eserleriyle birlikte bize bıraktığı en değerli mirastır. Eserleri yıllar sonra bile düşünce dünyamızı şekillendirmeye ve referans olmaya devam edecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta siz değerli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla”

NE OLMUŞTU?

Türk araştırmacı, akademisyen Prof. Dr. Yalçın Küçük, 6 Nisan tarihinde, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Küçük, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

İlgili Haberler

Yalçın Küçük, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Yalçın Küçük, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara’da İsmet Oğultürk Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Sanık Yalçın Küçük!
Sanık Yalçın Küçük! 5 yıllık mahpusluğumuzun 2. yılına girmiştik. Prof. Dr. Yalçın Küçük’ün yargılandığı dava da bizim Ergenekon kumpasıyla birleştirildi.
Yalçın Küçük'ün cenaze programı belli oldu
Yalçın Küçük'ün cenaze programı belli oldu 87 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün cenaze programı belli oldu. Küçük yarın Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.