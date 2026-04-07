Türkiye sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden, dün yaşamını yitiren Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün cenaze programı belli oldu.
Yalçın Küçük, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle dün 87 yaşında aramızdan ayrılmıştı.
Küçük'ün cenaze programını gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Buna göre Yalçın Küçük’ün cenazesi yarın (8 Nisan Çarşamba) ikindi vaktinde Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan İsmet Oğultürk Camii’nden kaldırılacak.
Yalçın Küçük'ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.