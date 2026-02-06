Ekrem İmamoğlu'ndan 'Zeydan Karalar' mesajı!

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen, aralarında 5’i tutuklu yargılanan 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada, ilk duruşmanın yedinci günü olan dün ara karar çıktı.

Mahkeme, tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında yer aldığı 9 kişinin tahliyesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Karalar’ın tahliyesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşımda bulundu.

"GÜZEL BİR TESELLİ OLDU"

El yazısı ile kaleme aldığı bir notta Karalar’a geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim canım başkanım, Adana gibi başkan, Zeydan Karalar'ın tahliyesi hepimizi çok mutlu etti. Haksızlık ve hukuksuzluklar döneminde güzel bir teselli oldu. Tutuksuz yargılama haktır. Geçmiş olsun Adana, geçmiş olsun Zeydan Başkanım. Ekrem İmamoğlu Silivri."