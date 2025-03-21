Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:37

Güncelleme: 21.03.2025 - 18:37

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne zaman savcılığa sevk edilecek sorusunun cevabı netleşti. Peki, Ekrem İmamoğlu ne zaman adliyeye sevk edilecek? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alındı mı?

EKREM İMAMOĞLU NE ZAMAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" ifadelerine ye verildi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ALINDI MI?

İstanbul başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 kişiyi ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’la suçluyor.

İBB başkanı ile altı kişi de ‘terör örgütüne yardım’la suçlanıyor.

İmamoğlu, gözaltının üçüncü gününde Vatan Emniyet’te ifade vermeye başladı.