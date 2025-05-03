Ekrem İmamoğlu, Silivri'den Konyalılara seslendi... 'Sizlerden ricam şudur: Umudu diri tutun'

Yayınlanma: 03.05.2025 - 15:19

Güncelleme: 03.05.2025 - 15:27

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bugünkü durağı Konya oldu.

AKP'nin yurt genelinde en yüksek oy oranına sahip olduğu illerden biri olan Konya'da yurttaşlarla mitinge yoğun katılım gösterdi.

Mitingde, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı da okundu.

"YALNIZCA TOPRAĞA DEĞİL, YARGI SİSTEMİNE DE BAKIM GEREK"

İmamoğlu, CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman tarafından okunan mesajda, Konyalılara şu sözlerle seslendi:

“Orta Anadolu’nun gönlü zengin evlatları; sesimi, yüreğimi, umudumu ve inancımı bu satırlara sığdırarak sizleri selamlıyorum. Bu bereketli ovanın, bu vakur şehrin alın terine, duasına, sabrına selam olsun. Bugün aranızda değilim ama azımızı çoğa sayın, sizi bu meydanda selamlayan her bir arkadaşımı Ekrem İmamoğlu sayın. 19 Mart’tan bu yana ülkemizin dört bir meydanında buluşan bu millet, adil, özgür ve müreffeh günler için ses veriyor. Ortak vicdanın sesi, bugün Konya’dan yükseliyor. Yurdumun tam ortasında, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan bu kadim şehirde, basiretli, saygılı, derinlikli Anadolu kültürü bizi bağrına basıyor. Bu buluşma, adalet arayışı kadar, ortak tarihimizin de onurlu bir ifadesidir.

Bugünlerde Konya’mızda meyve ağaçları çiçeklenmiştir, başaklar boy göstermiştir. Meram bağlarında gedâvet rüzgarı esmeye başlamıştır. Bugünler Konya ovasının en güzel zamanıdır. Ancak maalesef bu sene baharı karşılarken toprağımız hüzünlü, meyve ağaçlarımızı don vurdu. Öte yanda, bereketli Konya ovamızda her geçen gün yenisi açılan obrukları konuşuyoruz. Obrukları sadece doğal felaket olarak görmek yanlış olur değerli kardeşlerim. Oluşan bu dev çukurlar; yıllardır süren yanlış tarım politikalarının, suyun hoyratça kullanılmasının ve plansızlığın açtığı yaralardır. Her obruk, aslında sistemin çöküşünü, sadece toprağın değil ama en kadim değerlerin ve kurumlarımızın altımızdan çekildiğini hatırlatıyor bize. Bu yüzden yalnızca toprağa değil, adalete de su gerek. Yalnızca toprağa değil, yargı sistemine de bakım gerek. Çünkü adaletin terazisi şaştığında, yargı sopa gibi kullanıldığında, çiftçi emeğinin karşılığını alamadığında, gençler geleceği başka ülkelerde aramak zorunda kaldığında, gönlümüzde de obruklar açılıyor, geleceğimizi adeta don vuruyor.

“BU ÜLKENİN OBRUKLARINI DA YOKSULLUĞUNU DA BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Aziz Konyalılar; işte bu yüzden buradayız, buradasınız. Hep birlikte, toprağımızı, bugünümüzü olduğu kadar, geleceğimizi korumak için bir aradayız. Mevlana’nın dediği gibi: ‘İnsanlarla bir oldun mu bir madensin, bir ulu deniz. Kendinde kaldın mı bir damlasın, bir dane.’ Biz artık bir damla değiliz; birbirine omuz vermiş bir nehir gibi meydandan meydana, gönülden gönüle akıyoruz. Bu iktidarın zulmünü, baskısını her türlü kutuplaşmayı, korkuyu geride bırakıp, birbirimize omuz veriyoruz. Çünkü bu ülke hepimizin, bu toprak hepimizin, bu gelecek hepimizin… Sizlerden ricam şudur: Umudu diri tutun. Cesareti birbirinizi yüreğinizde büyütün. Bu toprakları yeniden hak, hukuk ve adaletle buluşturacağımız güne kadar, memleketin dört bir yanındaki meydanlarda vicdanlarda buluşup, yürüyüşü birlikte sürdürelim. Bu ülkenin obruklarını da yoksulluğunu da adaletsizliğini de birlikte aşacağız. Dayanışmamız, birliğimiz, cesaretimiz daim olsun. Allah bizi birbirimizden ayırmasın, gücümüze güç katsın, muradımızı hayırlı eylesin.”