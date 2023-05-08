AKP Konya İl Başkanı'ndan tepki çeken İmamoğlu açıklaması: 'İstenmeyen olaylar yaşanırsa...'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:09

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:09

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, milletvekili adayları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları, il başkanlık binasında gazetecilerle bir araya geldi.

Hasan Angı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün kente yapacağı ziyaret üzerine gelen bir soruya "Gedavet Parkı da Anıt Alanı da miting alanı değil, yok ‘ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" yanıtını verdi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, Angı'nın bu sözlerine tepki gösterdi. Arslan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz bu senaryoyu 60'larda gördük, 70'lerde gördük, 80'lerde gördük. Türkiye'yi o karanlık günlere tekrar döndüremeyeceksiniz. Kardeşi kardeşe kıydıramayacaksınız. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

Biz bu senaryoyu 60'larda gördük, 70'lerde gördük, 80'lerde gördük.

Türkiye'yi o karanlık günlere tekrar döndüremeyeceksiniz. Kardeşi kardeşe kıydıramayacaksınız.

Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu bilmeli. https://t.co/KneJpVNb8E — AHMET ARSLAN (@ahmetarslan42) May 8, 2023





NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum’da yaptığı miting konuşması sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğramıştu. Çok sayıda yurttaşın yaralandığı saldırı üzerine miting yarıda kesilmişti.