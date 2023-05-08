AKP'li Ömer Çelik'ten 'İmamoğlu'na saldırı' açıklaması: Soruşturma başlatılacak

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:12

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:14

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi sırasında bir grup tarafından taşlı saldırıya uğraması olayına ilişkin açıklama yaptı.

Kapsamlı bir soruşturma yapılacağını belirten Çelik, şiddeti maruz görmeyeceklerini söyledi.

"PROVOKATİF SÖYLEME DE KARŞIYIZ"

Çelik açıklamasında şu sözleri kaydetti:

"Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor. Burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor.

Erzurum bir barış şehri. Kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Yakışıksız bir beyan. Fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi sözel manipülasyona ve provokatif söyleme de karşı olmak zorundayız.

"ŞİDDETİ MARUZ GÖREMEYİZ"

Miting alanının güvenlik tedbiriyle esnaf ziyaretisinin güvenlik tedbiri bunlar birbirinden farklı şeyler. Kurallı siyaset yapacağız. Türkiye'nin her yerinde herkes miting yapıyor. Güvenlik tedbiri alınıyor. Tabiki de alınacak. Hiçbir şekilde şiddeti maruz göremeyiz. Topyekün reddederiz."