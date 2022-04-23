Ekrem İmamoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt!

23 Nisan 2022 Cumartesi, 09:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. “1 buçuk senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? 1 buçuk sene hiç durmadı. Bu bize de zarar veriyor” diyen İmamoğlu, “Türkiye’nin meselesi cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu. Bu masa demokrasi adına genişlemeli” ifadelerini kullandı.

“CHP'LİYİM VE BENİM DE ADAYIM GENEL BAŞKANIMDIR”

İmamoğlu Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalara yanıt veren İmamoğlu, şunları kaydetti:

Türkiye'nin meselesi cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında, çok ilerisinde ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu. 6'lı masa. Bu masa demokrasi adına genişlemeli. İlla ittifak kavramı ile demiyorum, daha büyümeli. Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çözüm bekleyen sorunları var. Türkiye bunlara odaklanmalı. Bunlara odaklanan bir siyasi akıl şu an var. Çok büyük bir emek veriliyor. Bu emeğin en birinci şahsiyeti CHP'nin genel başkanı, genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'dir ve diğer liderlerdir. Bunu saygıyla heyecanla takip ediyorum. Bence bu safhada tartışılmalı. Partim var benim, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Sanki ilk kez söylemişim gibi de davranılıyor. Hayır aslında defalarca söyledim ama insanlar bunu duymak istemiyor. 1 buçuk senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? 1 buçuk sene hiç durmadı. Bu bize de zarar veriyor. Topluma da, siyasi akla da zarar veriyor. Bir CHP'liye kim olsa sorsanız ilk sözü elbette ki kendi genel başkanının aday gösterilmesinin ister. Ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ortada bir ittifak, 6'lı masa var. Belki bu genişlemeli. Günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum.

“EKREM İMAMOĞLU BURADA KENDİ TACA YA DA AUTA ATMIYOR”

Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Tarihin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin yüzde 45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz. Sürece en çok katkıyı sunan, en çok bilgiyi sunan, en çok motivasyonu sunan kimlik olmak zorunda. İstanbul'da iyi şeyler olursa, güzel işler yapılırsa, insanlar mutlu olursa Türkiye de iyi olur. Önümüzdeki seçim bir o kadar başarılı olur. Bu, sadece İstanbul başarılı olursa ittifak kazanacak anlamına gelmiyor. Ankara başarılı olursa bu ittifak başarılı olacak ya da İzmir ya da Adana, Mersin, Antalya, Hatay…”

2023 SONRASI İÇİN BAŞBAKANLIĞA ADAY MI?

İmamoğlu, “2023 sonrası için başbakanlığa aday mısınız?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Bunların hiçbirisi benim zihnimin köşesinde bir hücremin zerresinde inanın olmayan duygular. Az önce söylediğim duygularla ama dolu dolu yaşıyorum”

“KEŞKE İSTANBUL'A İKİ DÖNEM, ÜÇ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPSAM”

“Keşke İstanbul'a iki dönem, üç dönem belediye başkanlığı yapsam” diyen İmamoğlu, “Ben İstanbul'da görev yapmaktan, bu onurlu makamda bulunmaktan büyük keyif, büyük gurur duyuyorum” diye konuştu.

İstanbul’da rakipleri olmadığını söyleyen İmamoğlu, “Kim olursa olsun. Aklından kimi geçiriyorsa geçirsin rakiplerimiz, eskisi, yenisi fark etmez” dedi.

“MANSUR YAVAŞ İLE ARAMIZDA ŞÖYLE BİR REKABET OLABİLİR…”

Mansur Yavaş ile aralarında asla bir rekabet olmadığını da belirten İmamoğlu, “Biz ne yaparız? Çok iyi paslaşırız. Çok iyi gol atarız. Çok iyi mücadele ederiz yan yana. Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş deyince seven insanların aklına gelen ilk şey bu olur diye düşünüyorum. Şöyle bir rekabet olabilir; daha iyi hizmet etme noktasında birbirimize katkı sunarız. Bu da güzel bir rekabettir zaten” sözlerini kaydetti.