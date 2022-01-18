Ekrem İmamoğlu’ndan Fırat Tanış’a yanıt

18 Ocak 2022 Salı, 19:43

İstanbul'daki projeler için konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin metro hattını engellediğini söylemişti.

İmamoğlu, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

TANIŞ'TAN YANIT

Oyuncu Fırat Tanış da, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı sert bir şekilde eleştirdi.

"MUHALEFETİ BÖYLE İKTİDARINI SİZ DÜŞÜNÜN"

Fırat Tanış İmamoğlu'na, "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

Ekrem İmamoğlu bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım daha yaptı.

İBB Başkanı o paylaşımında, “Tiyatro sanatçısı @firattanis eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken ‘tiyatro yapıyorlar’ dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim” açıklamasını yaptı.

TANIŞ'TAN YENİ PAYLAŞIM

İmamoğlu'nun paylaşımının ardından yeni bir açıklama yapan Tanış, İmamoğlu'na zarafetinden dolayı teşekkür etti.

Tanış, "Sayın Ekrem İmamoğlu gün içinde bir düzenbazlığı anlatırken “tiyatro” sözcüğünü kullanmıştı. Eleştirmiştim. Haklı bulduğunu, özür dilediğini yazmış. Zarafeti için kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"BERABERİZ" MESAJI

Tanış'ın gönderisine ise İmamoğlu yanıt vererek "Beraberiz" dedi.