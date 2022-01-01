Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul şiiri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul için yazdığı "Bir Başka Tepeden" isimli şiiri seslendirdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2022 Cumartesi, 14:22
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul şiiri
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, İstanbul'a dair kara kalem çizimlerin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, Beyatlı’nın "Bir Başka Tepeden" isimli şiirini seslendirdiği videoya, "İstanbul’u dinlemek…" notunu düştü.

İmamoğlu’nun okuduğu Beyatlı’nın dizeleri şöyle:

"Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan"



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