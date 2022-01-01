Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul şiiri

01 Ocak 2022 Cumartesi, 14:22

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, İstanbul'a dair kara kalem çizimlerin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, Beyatlı’nın "Bir Başka Tepeden" isimli şiirini seslendirdiği videoya, "İstanbul’u dinlemek…" notunu düştü.

İmamoğlu’nun okuduğu Beyatlı’nın dizeleri şöyle:

"Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan"



