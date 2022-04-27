Ekrem İmamoğlu'ndan 'kumpas' açıklaması

27 Nisan 2022 Çarşamba, 23:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadir Gecesi’nde Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği “7. Geleneksel Beylikdüzü Hayırlı İftarlar Sofrası”na katıldı.

Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı iftar, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki “Pazaristanbul”da yapıldı. Orucunu annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ile birlikte aynı masada açan İmamoğlu, iftar sonrasında bir konuşma yaptı.

Ramazan ayında iyi düşüncelerin kazanmasını dilediğini belirten İmamoğlu, “Kötülükler ve kötü düşünceler, hepimizin yuvasından, etrafından, çevresinden uzak olsun” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle:

“HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

32 yıldır bu şehirde yaşamanın, bu şehirde var olmanın, çocuklarla birlikte büyümenin, buradaki hanımefendilerin, beyefendilerin vicdanıyla beslenmenin büyük bir keyfini yaşıyorum. Ben, neresinde olursam olayım İstanbul'un, sizlerin sevgisinden, sizlerin ilgisinden, inanılmaz bir şekilde besleniyorum. Allah, sizin o güzel sevginizi, güzel paylaşımlarınızı, güzel duygularınızı ve de her zaman yanımda olan o sıcacık kalbinizi hiç benden ayırmasın. Hepinizi çok sevdiğini ifade ediyorum.

"BEYLİKDÜZÜ RUHUNU BÜTÜN İSTANBUL’A YAYMAYA ÇALIŞIYORUM"

Beylikdüzü'nde hep birlikte bir sevgi inşa ettik. Beylikdüzü'nde hiç kimsenin yaşam biçimine, siyasi anlayışına bakmaksızın, bir arada çok özel bir komşuluk, hemşehrilik, bir şehirli olma duygusunu var ettik. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Sizlerle nasıl güzel bir dönemi geçirmişsem, aynı şeyi, o Beylikdüzü ruhunu bütün İstanbul’a yaymaya çalışıyorum. Sizlerle birlikte acı günlerimizi paylaştık. Sizlerle birlikte mutluluklarımızı paylaştık. Sizlerle birlikte dini bayramlarımızı en hassas bir biçimde yaşadık. Sizlerle birlikte milli bayramlarımızı görülmemiş ölçüde coşkuyla kutladık. Sizlerle birlikte Ramazan ayında paylaşmanın doruğuna ulaştık. Bu şehirde hiç kimse açta, açıkta kalmayacak. Bu şehirde hiç kimse alan elin görmediği bir şekilde yardımlaşacak. İşte tam bu anlayışla Beylikdüzü'nde muazzam bir vicdan köprüsü kurduk. 7 yıl önce, hep birlikte Beylikdüzü'nde ‘Hayırlı İftar Sofrası’nı başlattık. Kadir Gecesi'nde, binlerce hemşehrimizle birlikte orucumuzu açmanın gururunu yaşadık, onurunu yaşadık. Bu akşam da sizleri yalnız bırakmaya asla gönül el vermezdi. Mehmet Murat Çalık Başkanımın 7 yıl önce başlattığımız geleneği devam ettirmesi benim için büyük bir mutluluk. Onun için sofranızdayım. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin.

"ALLAH, KÖTÜ DÜŞÜNCEYE SAHİPLERİN KALBİNE GÜZELLİKLER SUNSUN"

Kadir Gecesi'nde bile, Ramazan ayında bile iftira ile kumpas ile bize kötülük düşünenlere bile Allah yardım etsin. Ben, onlar için de dua ediyorum. Bu ülkede kötü düşünceye sahip kim var ise, Allah onların kalbine güzellikler sunsun. İnşallah o kötü düşünceler, onların bedenini de terk etsin. Ben, hayatım boyunca hiç kimseye karşı ne nefret besledim ne de küsebildim. Şimdi de küsmüyorum. Asla nefret diye bir duygum yok. Onlara karşı sadece üzülüyorum, acıyorum ve dua ediyorum. Neye inanıyorum? İyilikle düşünen insan, doğrulukla hayatını yürüyen insan asla yıkılmaz. Ben hiç kimse için kötü düşünmedim, düşünmeyeceğim. Adaletsizlikle, hukuksuzlukla evlatlarından ayrılan, ayrılmak zorunda bırakılan anneleri, babaları, insanları da bir an önce hukukla, adaletle birlikte yuvalarına dönmeleri için Kadir Gecesi’nde dua ediyorum.

"BEYLİKDÜZÜ’NDE ENGELLEDİLER; BİZ DE İBB’Yİ KAZANDIK"