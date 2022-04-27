Rize'de Ekrem İmamoğlu'nun afişleri toplatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Ramazan Bayramı'nın 2. günü Rizelilerle bayramlaşma programına ilişkin kente asılan afişler toplatıldı. Cumhuriyet'e konuşan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Burası sadece Tayyip Erdoğan'ın memleketi değil, herkesin memleketi. Buraya da herkes gelip gidecektir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Ramazan Bayramı'nın 2. günü, (3 Mayıs Salı günü saat 11.00'de) Rize'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında Rizelilerle gerçekleştireceği buluşmaya ilişkin afişlerin toplatıldığı ortaya çıktı.
Rize'nin çeşitli yerlerine "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 Mayıs'ta Rize'de!" yazılı pankartlar asıldı. İddiaya göre, kent geneline asılan afişler Karayolları Genel Müdürlüğü Rize Şube Şefliği ekipleri tarafından indirildi.
"BURASI SADECE TAYYİP ERDOĞAN'IN MEMLEKETİ DEĞİL"
Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "(Bu olay) Ekrem Başkanı'nın toplumdaki tanınmışlığı, bilinilirliği üzerindeki karalama kampanyasının bir parçası. (Rize ziyaretini) kimse duymasın, bilmesin, katılım az olsun diye yapılan bir şey... Ekrem İmamoğlu'nun Rize'ye gelmesinden rahatsızlık duyanların yaptıkları bir olay. Rize'yi Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olarak gören bir anlayışın ürünü. Başkası Rize'ye gelemez. Burası Tayyip Erdoğan'ın memleketi. Başka hiçbir kişinin buraya gelip iş yapması, toplantı yapması kabul edemeyen, hazmedemeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Burası sadece Tayyip Erdoğan'ın memleketi değil, herkesin memleketi. Buraya da herkes gelip gidecektir" ifadelerine yer verdi.
Pankartların toplatılmasıyla ilgili Karayolları ile görüştüğünü belirten Deniz, "Biz gelen şikâyetler üzerine toplatıyoruz dediler" yanıtı aldığını paylaştı.
Geçen haftalarda Rize'de CHP'nin yeni kabul edilen çay kanunuyla ilgili afişleri toplatılmıştı.
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