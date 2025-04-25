Ekrem İmamoğlu'ndan miting çağrısı: 'Mersin iradesine sahip çıkacak'

Mersin'de yarın gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmanızı cezaevinden izleyeceğim, sesinizi duyacak, sizi göreceğim. Mersin iradesine sahip çıkacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan miting çağrısı: 'Mersin iradesine sahip çıkacak'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlarından ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın da saat 14.00'da Mersin halkı ile buluşacak.

Mersin mitingi ile ilgili Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan da bir çağrı geldi.

"BULUŞMANIZI CEZAEVİNDEN İZLEYECEĞİM"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, miting ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz kadar engin, Toroslar gibi güçlü Mersinliler; yarın aranızda olamasam da, kalbim sizinle aynı meydanda, aynı heyecanla atacak. 

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmanızı cezaevinden izleyeceğim, sesinizi duyacak, sizi göreceğim. Mersin iradesine sahip çıkacak."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Mersin #Miting #Özgür Özel

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