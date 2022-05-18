Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması: İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un yürüttüğü İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı iddiaları dün akşam sosyal medyanın gündemine oturdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ongun'un başında olduğu sözcülük biriminin kaldırıldığını doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:19
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması: İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıtı çok konuşulmuştu. 

Ongun kamuoyunda gündem olan fotoğraf için "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" ifadelerini kullanırken "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti. 

İMAMOĞLU DOĞRULADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1’e yaptığı açıklamada İBB Sözcülük Birimi’nin kaldırıldığını doğrulayıp Murat Ongun’un başka bir göreve başlayacağını söyledi.


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