İBB kaynaklarından Cumhuriyet'e açıklama: Murat Ongun görevden mi alındı?

17 Mayıs 2022 Salı, 22:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıtı çok konuşulmuştu.

Ongun kamuoyunda gündem olan fotoğraf için "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" ifadelerini kullanırken "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti.

SÖZCÜLÜK KALDIRILDI; GÖREVE DEVAM

Bu ifadelerinden sonra bu akşam saatlerinde TELE1'in kulis haberine göre, İBB Sözcüsü olarak görev yapan Murat Ongun'un görevden alındığı ve İBB Sözcülüğü biriminin kapatıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet'in İBB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Murat Ongun'un halen Medya A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev yaptığı bildirildi. İBB Sözcülüğü için resmi kurum olmadığını bildiren kaynaklar ise bu birimin kaldırıldığını dile getirdi.

Ongun'un bütün görevlerine devam edeceği sadece İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı bildirildi.

Haberler üzerine Cumhuriyet, Murat Ongun'a ulaşmaya çalıştı. Ancak Ongun'un telefonuna ulaşılamadığı görüldü.

YARIN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Ekrem İmamoğlu'nun yarın (18 Mayıs) Florya Atatürk Kent Ormanı'na gerçekleştireceği inceleme ziyaretinden sonra açıklama yapması bekleniyor.