Dilek Kaya İmamoğlu: 'Sevgi ve iyilik kazandı'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:36

Güncelleme: 31.03.2024 - 23:38

31 Mart yerel seçimlerde oy sayım işlemleri devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı ve mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu seçimi önde götürüyor.

Sandıkların yüzde 70'inin açıldığı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yüzde 53,61 ile seçimde açık ara farkla önde ilerliyor.

İLK AÇIKLAMAYI EŞİ YAPTI

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile seçim mutluluğunu açıkladı.

İmamoğlu, "Sevgi ve iyilik kazandı" ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğraflarını paylaştı.

İşte o fotoğraflar...