İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'u açık ara farkla bir kez daha kazandı. İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, bir milyon oy farkla önde olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:32
İmamoğlu'ndan yeni açıklama
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan seçim sonuçlarını değerlendiriyor. İmamoğlu, "1 milyon oy farkla öndeyiz" dedi. 

İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"En son sizlerle paylaştığım süreçten bu yana artık seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim sistemimizde teknolojiyle birlikte elde ettiğimiz farklı veri akışlarının bir arada değerlendirilmiş haliyle yüzde 96'sının sonuçları elimizde var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkıyla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları, YSK, ilçeler ve il rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan. Şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde oyla sonuçlar belli olmuştur diyebilirim.

Açıkçası yüzde 52'ye yakın oy oranımızla yüzde 39,5 civarında oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bizi mutlu eden hedeflerimiz ilçeler noktasında büyük oranda gerçekleşmiş olmamızdır. 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler.

Yanı sıra 11 belediyede de artık elde ettiğimiz veriler gereği sonuçlanma aşamasına gelinmiş, neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçeler. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Tuzla, Sancaktepe, Şile.

Ama başta şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini ifade etmek isterim. İlçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında emek gösteren arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum.

İlçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp, ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımıza ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasına sevgili yol arkadaşlarımıza il başkanımızla birlikte iletmeyi borç biliyoruz.

Onlara da demokrasinin düğününde çok değerli görev yaptıkları için her birine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer CHP Genel Başkanımız sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, PM üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız düzeyinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

 


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