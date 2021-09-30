Son dakika... İBB'nin taksi teklifi 9. kez reddedildi!

30 Eylül 2021 Perşembe, 15:27

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, ihtiyaç kapsamında ihdas edilmesi planlanan 5 bin yeni taksiden ilk etapta 1000 adedinin arz edilmesi teklifi gündeme geldi.

Bu konuda konuşan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksilerdeki doluluk oranının son dönemde yüzde 80-90'lara çıktığını belirtti.

Toplu ulaşım kullanımının salgından önce günlük 7,5 milyon yolcu olduğunu ifade eden Demir, okulların açılması ve insanların tatilden dönmesine rağmen toplu ulaşım kullanımının şu anda günlük 6 milyon civarında olduğunu ve yüzde 20'lik bir düşüş yaşandığını ifade etti. Dijitalleşmenin tek başına çözüm olmadığını savunan Demir, tüm araştırmaların taksi sayısının yetersiz olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

9. KEZ REDDEDİLDİ

Yapılan tartışmaların ardından 1000 yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB'nin, UKOME'ye sunduğu 1000 yeni taksi teklifinin 9. kez reddedildiğini duyurdu.

Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 9. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine."

Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 9. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 30, 2021

"Her ne kadar oylamaya yansımasa da, İstanbul’daki taksi sorunu artık Bakanlık yetkilileri tarafından da kabul ediliyor. İstanbul Liman Başkanı'mızın bu sözleri, sorunun sadece bir parçası olsa da son derece önemli"

Her ne kadar oylamaya yansımasa da, İstanbul’daki taksi sorunu artık Bakanlık yetkilileri tarafından da kabul ediliyor. İstanbul Liman Başkanı'mızın bu sözleri, sorunun sadece bir parçası olsa da son derece önemli; pic.twitter.com/fdscgYVpW0 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 30, 2021

ELEKTRİKLİ SCOOTERLARIN PARK YASAK ALANLARI BELİRLENMESİ TEKLİFİ

İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürü Emel Günay, elektrikli scooter park yasak alanlarının belirlenmesi teklifini sundu.

Teklifi okuyan Günay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığına ait binaların 100 metre mesafe içerisinde, askeri, güvenlik ve yasak bölgelere giriş ve çıkışlarına 20 metre, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sınırlarına beton duvar, tel örgü ve benzeri yerlere 10 metre mesafe içerisinde, emniyet birimlerine ait binalar, diplomatik temsilciliklere ait binalar ve cezaevlerinin girişi ve çıkışlarına 20 metre mesafe içerisinde, tramvay hatlarına 2,5 metre mesafe içerisinde, metro istasyonlarının girişlerine 5 metre mesafe içerisinde, saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık kurumlarının giriş çıkışlarına, okul giriş çıkışlarına, itfaiye binalarının giriş çıkışlarına, kamu binalarının giriş çıkışlarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma duraklarına ve yangın musluklarına elektrikli scooter parklanması yasaktır."

Ayrıca scooterların tramvay ile metrobüs yollarına girmesinin yasaklanması teklifi de gündeme geldi.

Elektrikli scooter park yasak alanlarının belirlenmesi teklifi, toplantıda oy birliği ile kabul edildi.

DENİZ TAKSİNİN AÇILIŞ ÜCRETİ 100 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Toplantıda deniz taksi ücretlerinin belirlenmesi teklifi konuşuldu. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de bu ücret tarifesini kullanacak. Teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca tsunami tahliye yollarının işaretlenmesi, tahliye yollarına yönlendirici tabelaların yerleştirilmesi ve tsunami acil durum bilgilendirme panolarının tesisi projesi teklifi de kabul edildi.