Siyasilerden Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki: Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 20:34

Güncelleme: 20.01.2025 - 21:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da bir restorantta yemek yerken gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz."

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 20, 2025

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT TEPKİ: ERDOĞAN'A SESLENDİ!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise Ali Mahir Başarır ve Özgür Karabat'ın görevlendirildiğini duyurarak şu tepkiyi gösterdi:

"Zafer Partisi Genel Başkanı @umitozdag'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır...

Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir.

Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir.

Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı @NumanKurtulmus'a da sorumluluk yüklemektedir.

Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin.

İstanbul'a getirildiğini öğrendiğimiz Sn. Genel Başkanı ziyaret etmek ve sürece eşlik etmek üzere Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat tarafımdan görevlendirilmiştir."