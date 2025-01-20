Son Dakika... İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın ardından: Aynı şekilde paylaşım yapanlara da soruşturma
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, aynı şekilde paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın bu sabah gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İmamoğlu hakkında, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
AYNI ŞEKİLDEKİ PAYLAŞIMLARA DA SORUŞTURMA
Başsavcılık, İmamoğlu hakkında resen başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya ve benzeri platformlardan aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da soruşturma başlattı.
Başsavcılığın konuyla ilgili açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlarla ilgili ayrıca soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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