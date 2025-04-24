Son dakika... Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan "Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur" açıklamasında bulundu.

Son dakika... Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 07:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı.

Gözaltılara ilişkin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan açıklama geldi.

"SAVUNMAYI HEDEF ALMAK, ADALETİN KALBİNE SALDIRMAKTIR"

Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir!"


Etiketler: #avukat #gözaltı #murat ongun #Mehmet Pehlivan

İlgili Haberler

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Murat Ongun 'Sabah Gazetesi yalana ve iftiraya doymuyor' diyerek yalanladı: 'Hayatımda hiç görmedim, telefonla dahi konuşmadım'

Murat Ongun 'Sabah Gazetesi yalana ve iftiraya doymuyor' diyerek yalanladı: 'Hayatımda hiç görmedim, telefonla dahi konuşmadım'
Murat Ongun'dan 'HTS verileri' ile açıklama: 'Bir iftiracı tanığın daha ipliği pazara çıktı'

Murat Ongun'dan 'HTS verileri' ile açıklama: 'Bir iftiracı tanığın daha ipliği pazara çıktı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler