Ekşi Sözlük yine engellendi!

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük, bir kez daha erişime engellendi. Sözlük, sosyal medya hesabından yeni adresini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:38
Ekşi Sözlük yine engellendi!
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Ekşi Sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ 25 Şubat’ta kapatılmış, sözlük tarafından yapılan itiraz sonrası erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat sözlük, ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşınmıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta erişime engellenmişti.

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘http://eksisozluk1923.com’ alan adı da erişime engellendi.

Sözlük, sosyal medya hesabından yeni adresini duyurarak şu açıklamayı yaptı: 


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