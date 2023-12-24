Ekşi Sözlük’teki ‘şehit’ paylaşımlarına soruşturma
Ekşi Sözlük’te şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içerdiği iddia edilen paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içerdiği iddia edilen paylaşımlar yapıldığını tespit etti.
Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.
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