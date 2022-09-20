Cumhuriyet, Ekşi Sözlük'e akılalmaz cinsel istismar iddialarını sordu: 'Kanıt da var ama korkmuyorum'
Ekşi Sözlük'ün itiraf sayfasındaki çocuk istismarı 'itirafı', kamuoyunda tepki çekti. Kullanıcılar, bu kişinin tespit edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Cumhuriyet'in ulaştığı Ekşi Sözlük yönetimi, çocuk istismarı iddiası ve söz konusu kullanıcı ile ilgili 'içerik silinmiştir' yanıtını verdi.
18 Eylül akşamı, Ekşi Sözlük isimli sitede itirafta bulunan 'Krneac lrkam' kullanıcı adına sahip olan bir şüphelinin, 7 yaşındaki bir çocuğu nitelikli cinsel istismara maruz bırakması ile ilgili yazdığı cümleler kamuoyunun tepkisini çekti. Şüpheli, gelen yorumlara ithafen, yurtdışında yaşadığını belirterek 'korkmuyorum, rahatım' ifadelerini kullandı.
KULLANICILARDAN SERT TEPKİ
Ekşi Sözlük kullanıcıları ise şüphelinin yazdığı cümlelere sert tepki gösterdi:
'İfşa edilmeli ve yargılanmalıdır. Yurt dışında yaşadığını ve bu yüzden çok rahat olduğunu söylüyor. Bunu ifşa edebilecek bir sözlük yazarı var mıdır?'
'Yazdığı trolce bile olsa kesinlikle tutuklanması gereken bir sapık. Umarım savcılar hemen harekete geçer.'
EKŞİ SÖZLÜK YÖNETİMİ, CUMHURİYET'E YANIT VERDİ
Cumhuriyet, olayın aydınlatılması ve çocuğun yüksek yararının korunması nedeni ile Ekşi Sözlük yönetimi ile iletişime geçti. Yönetim ise sorulan 'Bu kullanıcı ile ilgili harekete geçtiniz mi?' sorusuna aşağıdaki yanıtı vermekle yetindi:
"İlgili kullanıcının üyeliği sözlük moderatörleri tarafından kapatılmış, içerik ise silinmiştir. Bu zihniyette bir profil ve içeriklerin Ekşi Sözlük'teki barındırılması mümkün değildir. Konuyla ilgili tarafımıza ulaştığınız için teşekkür ederiz."
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