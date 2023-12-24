Şehit babasının paylaşımı: 'Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana'

Pençe-Kilit bölgesindeki teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesine şehadet haberi verildi. Şehit askerin babası Mehmet Aslan sosyal medya hesabından "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 09:14
Şehit babasının paylaşımı: 'Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana'
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesine şehadet haberi verildi.

Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.

“OĞLUM ŞEHİT OLDU, NE MUTLU BANA”

Şehit askerin babası Mehmet Aslan sosyal medya hesabından "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle paylaşım yaptı.

Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.


Şehit

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