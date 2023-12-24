Şehit babasının paylaşımı: 'Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana'
Pençe-Kilit bölgesindeki teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesine şehadet haberi verildi. Şehit askerin babası Mehmet Aslan sosyal medya hesabından "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle paylaşım yaptı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs
bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan
çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesine
şehadet haberi verildi.
Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent
Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi
yetkililer verdi.
“OĞLUM ŞEHİT OLDU, NE MUTLU BANA”
Şehit askerin babası Mehmet Aslan sosyal medya hesabından
"Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle paylaşım yaptı.
Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.
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