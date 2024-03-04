El değiştirmişti: KRT TV’de üst düzey istifa!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:30

Güncelleme: 04.03.2024 - 10:30

KRT TV’den üst düzey ayrılık haberi geldi.

MedyaRadar’ın haberine göre Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bulut’la yollar ayrıldı.

Kanal bir süre önce el değiştirmiş ve Fırat Bozfırat tarafından satın alınmıştı.

FİKRET BULUT KİMDİR?

Skytürk’te uzun yıllar haber müdürlüğü görevinde bulunan Fikret Bulut, sonrasında Habertürk TV'ye transfer oldu. Bir süre haber müdür yardımcılığı görevinde bulunan Bulut, Aralık 2015'te ise Haber Müdürü olarak atandı.

Veyis Ateş döneminde ani bir kararla haber müdürlüğündeki kadrosu şef editörlüğe dönüştürülen Fikret Bulut'un görevine 27 Şubat 2017'de son verildi.

Aradan 50 gün geçtikten sonra Fikret Bulut Habertürk'e sosyal medya editörü olarak geri döndü. Deneyimli isim 2018 yılı Temmuz'undan 2020 yılının Ocak ayı sonuna kadar Habertürk TV'de Haber Müdürü olarak görev yaptı. Ardından ise KRT TV’ye transfer oldu.



