El freni çekilmemişti, aracı durdurmak isterken ezildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobilin hareket ettiğini gören duyarlı esnaf aracı durdurmak isterken ezildi. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kemalettin Mahallesi Şehit Ahmet Ateşe Yörük Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giden taksi şoförü, otomobilinin el frenini çekmeye unuttu. Şoför, aracının yanından ayrıldıktan birkaç saniye sonra otomobil, yokuş aşağı hareket etti.
ARACI DURDURMAK İSTERKEN EZİLDİ
İşyerinin önünde temizlik yapan manav esnafı Celil Türeli (35), sürücüsünün olmadığını fark ettiği otomobilin önüne atlayarak aracı durdurmak isterken ezildi. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Celil Türeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Türeli’nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdir toplarken, can güvenliğini tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı. Türeli, yaptığı açıklamada ise, “Facia yaşanmasın diye sürücüsü olmayan aracı fark edip durdurmak istedim” dedi.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan AKP'ye sert tepki
- Genelev hafriyatında tarihi hamam kalıntı
- 10 yıl önce öldürülen Dr. Ersin Arslan unutulmadı
- 'Bir de ekonomi kötü diyorlar' diyen gencin 'şok' anları
- Kadıköy'de 'nakliyeciler' ile 'galericiler' kavgası
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- 20 eczanedeki borcu ödedi
- Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına
- Arnavutköy'de korkutan yangın!
- Konya'da 'şehri terk edeceksin' tehdidiyle işkence
En Çok Okunan Haberler
-
- Tazecik, Halkçı Bir Siyasal İklim Gerekiyor
- Zelenski açıkladı: 'Rusya, tüm dünyayı kaybetti'
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Polisten 'dilenci' operasyonu
- Araçtaki uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
- ABD 'den Mescid-i Aksa açıklaması
- 11 yıl sonra bir ilk... İdam mahkumdan 'infaz' kararı
- El freni çekilmemişti, aracı durdurmak isterken ezildi
- Rusya'dan vahim Ukrayna iddiası: 'Toçka-U füzesi ile..'
- Borç meselesi kanlı bitti