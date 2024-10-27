El freni çekilmeyen otomobil işyerinin bahçesine uçtu!

Nevşehir’de el freni çekilmeyen otomobil geri geri giderek bir evin bahçesine uçtu. O anlar çevredeki bir iş yerini güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

El freni çekilmeyen otomobil işyerinin bahçesine uçtu!
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 07:50

Kaza Sümer Mahallesi Gülen Sokak üzerinde meydana geldi.

El freni tam çekilmeyen araç, bir anda hareket ederek geri geri bir iş yerinin bahçesine uçtu. Aracının geri geri gittiğini gören yurttaş aracın peşinden koşmasına rağmen yetişemedi.

Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Etiketler: #Nevşehir #el freni

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