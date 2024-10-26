Malatya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 21:58

Güncelleme: 26.10.2024 - 21:58

Aydın Kaya idaresindeki otomobil, Yaka Mahallesi Kuzey Çevre yolunda Ahmet Tan yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Kaya ve Tan ile araçlardakilerden Muhlis Tuncel hayatını kaybetti.

Yaralılar İ.A, M.K, O.K. ve A.T. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.