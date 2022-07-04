El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin altında kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan Cemal Saltan (82) hayatını kaybetti.

DHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:43
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin altında kaldı
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Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde; 4 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinde, Cemal Saltan’ın evinin önüne park edip el frenini çekmeden indiği 67 ZC 984 plakalı otomobili aniden hareket etti. Bu sırada Cemal Saltan, otomobilin altında kaldı.

KURTARILAMADI

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, kaldırma yastığı kullanarak Saltan’ı otomobilin altından çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cemal Saltan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Cemal Saltan’ın cenazesi morga kaldırıldı.


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