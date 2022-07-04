El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin altında kaldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:43

Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde; 4 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinde, Cemal Saltan’ın evinin önüne park edip el frenini çekmeden indiği 67 ZC 984 plakalı otomobili aniden hareket etti. Bu sırada Cemal Saltan, otomobilin altında kaldı.

KURTARILAMADI

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, kaldırma yastığı kullanarak Saltan’ı otomobilin altından çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cemal Saltan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Cemal Saltan’ın cenazesi morga kaldırıldı.