Kafa kafaya çarpıştılar: Savrulan otomobil, tankerin altına girdi!

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:14

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 3 Temmuz gece saatlerinde; H.L. idaresindeki 06 AAD 48 plakalı Fiat marka otomobil ile M.D.’nin kullandığı 40 KK 676 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil park halindeki akaryakıt tankerinin altına girdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü M.D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerinde sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasarın oluştuğu iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.