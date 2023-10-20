'El Halaf' çetesine operasyon: 3 şüpheli ve 8 kaçak göçmen yakalandı!
Şanlıurfa'da, kendilerini 'El Halaf' çetesi olarak isimlendiren suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli ile 8 kaçak göçmen yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki kırsal alanlarda kendilerini 'El Halaf' çetesi olarak adlandıran ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere uyuşturucu ile silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eşzamanlı baskın yapıldı; aramalarda; bir miktar para, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 70 gram metamfetamin, 8 kırmızı reçeteli ilaç, 1 elektroşok cihazı, 10 farklı şekil ve boyutlarda gizli kamera ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonda 8 kaçak göçmen ile 3 şüpheli yakalandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu paranın kaynağı ne?
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- Trenle yolculuk yapacaklar dikkat! 4 katına çıkarıldı
- Adalet bakanına açık mektup
- İzmir ve Balıkesir adayları belli oldu
- Sunak ve Netanyahu'dan ortak açıklama
- Burcu Esmersoy'dan 'İsrail' açıklaması
- Fulya Öztürk canlı yayında ölümden döndü!
- Reuters'tan Erdoğan değerlendirmesi
- Dilan ve Engin Polat'ın talebine savcılıktan ret kararı!