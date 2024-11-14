Elazığ Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 13:00

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Adliyesi önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Polis ekiplerinin müdahalesi ile şahıslar ayrılırken kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.