Elazığ Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı
Elazığ Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ Adliyesi önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı.
3 KİŞİ YARALANDI
Polis ekiplerinin müdahalesi ile şahıslar ayrılırken kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Elazığ Adliyesi #kavga
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