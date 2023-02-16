Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kimdir? Şahin Şerifoğulları hangi partiden?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 17:03

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:03

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ da deprem bölgesi ilan edildi. Şahin Şerifoğulları gündem oldu. Şahin Şerifoğulları, yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

Şahin Şerifoğulları, 1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde 3 yıl süreyle uzman olarak çalıştı. Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı. 2010 yılında Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevine seçildi ve 2018 yılına kadar bu görevi yürüttü. Ayrıca, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve Tügva Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde, AKP'nin Genel Merkezi tarafından Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 'Elazığ Belediye Başkan Adayı' oldu.

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI HANGİ PARTİDEN?

Şahin Şerifoğulları, AKP'nin adayı olarak 'Elazığ Belediye Başkanı' olmuştur.

ÖZEL YAŞAMI

Şahin Şerifoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır.



