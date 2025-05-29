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Elazığ'da feci kaza... Araç uçurumdan yuvarlandı: Ölüler ve yaralı var!

Elazığ'da feci kaza... Araç uçurumdan yuvarlandı: Ölüler ve yaralı var!

29.05.2025 10:16:00
Güncellenme:
DHA
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Elazığ'da feci kaza... Araç uçurumdan yuvarlandı: Ölüler ve yaralı var!

Palu ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kayahisar köyü yolunda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün adı ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Meydin Özdemir ve Yusuf Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.Ö. ise, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Cenazeler ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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