Elazığ' panik anları! AVM'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da Elysium Park AVM otoparkında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ' panik anları! AVM'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:37

Elazığ’da bulunan Elysium Park AVM otoparkında, H.U.U. ile Ç.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden sözlü tartışma yaşandı.

1 KİŞİ YARALANDI

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, H.U.U. cebinden çıkardığı bıçak ile Ç.N.’yi bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Elazığ #AVM

İlgili Haberler

AVM'de yürüyen merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti

AVM'de yürüyen merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti
AVM açılışında izdiham! Uygun fiyatlı ürünü duyan koştu

AVM açılışında izdiham! Uygun fiyatlı ürünü duyan koştu
AVM'nin önünde amcasını defalarca bıçakladı!

AVM'nin önünde amcasını defalarca bıçakladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler