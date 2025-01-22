Elazığ' panik anları! AVM'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Elazığ’da Elysium Park AVM otoparkında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Elazığ’da bulunan Elysium Park AVM otoparkında, H.U.U. ile Ç.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden sözlü tartışma yaşandı.
1 KİŞİ YARALANDI
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, H.U.U. cebinden çıkardığı bıçak ile Ç.N.’yi bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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