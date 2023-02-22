Elazığ Valiliği duyurdu: Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı
Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte, ikinci bir karara kadar acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara her türlü giriş çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu Elazığ'da, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara girişlerin yasaklandığı açıklandı.
Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte, ikinci bir karara kadar acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara her türlü giriş çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLMİŞTİ
Kahramanmaraş merkezli olan ve 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin etkili olduğu Elazığ, 'genel hayata etkili afet bölgesi' ve 'mücbir sebep hali' ilan edilmişti.
Elazığ Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen iller arasında, kentin yer almadığını açıklamıştı.
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