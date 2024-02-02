Elazığ'da 2 bin 900 sikke ile 131 heykelcik ele geçirildi
Elazığ’da polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 2 bin 900 sikke ve 131 heykelcik ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan farklı figür ve şekillerde 131 heykelcik ile Roma dönemine ait 2 bin 900 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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