Son Dakika: Balıkesir'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Çaypınar'da saat 23.06'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 23.06'da merkez üssü Balıkesir Çaypınar'da Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğün deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 7, 2022
CAYPINAR-(BALIKESIR) https://t.co/l9ptR9SRI9
07.06.2022, 23:06:15 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 7.6 km#Kandilli
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