Son Dakika: Balıkesir'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Çaypınar'da saat 23.06'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 23:23
Son Dakika: Balıkesir'de korkutan deprem
Abone Ol google-news

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 23.06'da merkez üssü Balıkesir Çaypınar'da Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğün deprem meydana geldi. 


Kandilli Rasathanesi deprem Balıkesir

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler