Son dakika: Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 11.01'de meydana gelen depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 11.01'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.6 km olarak belirlendi.
#Deprem
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 07.06.2022, 11:01:12 TSİ
Enlem : 38.8058 N
Boylam : 43.4986 E
Derinlik : 4.68 km
Detay : https://t.co/KMXi5uz0XQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2022 >
KANDİLLİ AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 4.2 büyüklüğündeki depremin Van'ın Muradiye ilçesinde ve 5 km derinliğinde olduğunu açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 7, 2022
KUSCU-MURADIYE (VAN) https://t.co/4GhBua1sof
07.06.2022, 11:01:12 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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