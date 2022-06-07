Son dakika: Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 11.01'de meydana gelen depremin 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 11:12
Son dakika: Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 11.01'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.6 km olarak belirlendi.

#Deprem
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 07.06.2022, 11:01:12 TSİ
Enlem : 38.8058 N
Boylam : 43.4986 E
Derinlik : 4.68 km
Detay : https://t.co/KMXi5uz0XQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi


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