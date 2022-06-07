Son dakika: Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

07 Haziran 2022 Salı, 11:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 11.01'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.6 km olarak belirlendi.

#Deprem

Büyüklük : 4.2 (Mw)

Yer : Tusba (Van)

Tarih-Saat : 07.06.2022, 11:01:12 TSİ

Enlem : 38.8058 N

Boylam : 43.4986 E

Derinlik : 4.68 km

Detay : https://t.co/KMXi5uz0XQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2022 >

KANDİLLİ AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 4.2 büyüklüğündeki depremin Van'ın Muradiye ilçesinde ve 5 km derinliğinde olduğunu açıkladı.