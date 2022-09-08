Elazığ'da 470 sikke ele geçirildi

08 Eylül 2022 Perşembe, 14:03

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüpheli R.K'nin tarihi sikke satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan R.K, sikkeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

R.K'nin yapılan üst aramasında üzerinde çeşitli figürler bulunan, MS 1100-1300'lü yıllara tarihlendirilen, Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu değerlendirilen 470 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.