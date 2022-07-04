Elazığ'da 513 kök Hint keneviri ele geçirildi
Jandarmanın Elazığ'da bir tarlaya düzenlediği operasyonda 513 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda bir tarlada kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine kenevir tarlasına düzenlenen operasyonda 513 kök Hint keneviri, 500 gram amonyum nitrat gübresi, 160 metre bahçe hortumu ve 500 litre kapasiteli su tankeri ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, kenevirler yakılarak imha edildi. Hint kenevirlerini eken şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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