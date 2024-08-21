Elazığ'da acı olay: Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bir kişi, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:52
Elazığ'da acı olay: Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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Sivrice ilçesine bağlı Görgülü köyünde, dün akşam saatlerinde seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada traktör altında kalarak ağır yaralanan 75 yaşındaki Hüseyin Ertaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ertaş’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.


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