Aydın'da traktör devrildi: Sürücü öldü, 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.
Barış Aydın'ın (30) kullandığı 09 AD 996 plakalı traktör, Dutağaç Mahallesi Bağbaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Traktördeki yaralanan yolcular M.A, K.A ve A.A ambulanslarla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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