Bir çiftçi eylemi de Kahramanmaraş'ta: Çiftçiler traktörlerle yolu kapattı
Kahramanmaraş'ta çiftçiler, fiyatların masraflarını karşılamamasını protesto etmek için traktörlerle konvoy düzenleyerek eylem başlattı.
Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, fiyatların masraflarını karşılamamasını protesto etmek için traktörlerle konvoy düzenleyerek eylem başlattı.
Traktörlerle konvoy yapan çiftçiler, Narlı beldesinden Kahramanmaraş Valiliği’ne doğru ilerliyor.
Çiftçilerin Kahramanmaraş Valiliği önünde açıklama yapacakları belirtildi.
Traktör konvoyunun Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunu kapatması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.
"SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR"
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medyadan eyleme ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Memleketim Kahramanmaraş’ta çiftçilerimiz eylemde. Biçtiği ektiğine denk gelmeyen,hasadı para etmeyen çiftçilerimiz Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunu trafiğe keserek seslerini duyurmaya çalışıyor. Çözüm koltuğunda oturan AKP’liler ise bir elleri yağda diğeri balda keyf yapıyor."
Memleketim Kahramanmaraş’ta çiftçilerimiz eylemde. Biçtiği ektiğine denk gelmeyen,hasadı para etmeyen çiftçilerimiz Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunu trafiğe keserek seslerini duyurmaya çalışıyor. Çözüm koltuğunda oturan AKP’liler ise bir elleri yağda diğeri balda keyf yapıyor. pic.twitter.com/ipXTdCDg27— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) August 17, 2024
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