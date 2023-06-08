Elazığ'da ağır hasarlı bina, tek dokunuşla yerle bir oldu

Yayınlanma: 08.06.2023 - 15:18

Güncelleme: 08.06.2023 - 15:18

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Bu çerçevede, merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.