Elazığ'da ağır hasarlı bina, tek dokunuşla yerle bir oldu

Elazığ'da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının değmesiyle yerle bir oldu.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 15:18
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. 

Bu çerçevede, merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. 

 


Elazığ ağır hasar Bina

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